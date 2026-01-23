Valentino oggi i funerali dello stilista a Roma – La diretta

Oggi, 23 gennaio, a Roma si tengono i funerali di Valentino, uno degli stilisti più influenti del panorama italiano. L’evento si svolge nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti del settore. Valentino, scomparso nei giorni scorsi all’età di 93 anni, lascia un’eredità significativa nel mondo della moda.

Si svolgono oggi, 23 gennaio, a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali dello stilista Valentino, morto nei giorni scorsi a 93 anni. Tante le stelle dello spettacolo, ma anche i membri delle istituzioni, attesi in chiesa per l’ultimo saluto a quello che viene unanimemente considerato l’imperatore della moda, e che nel corso della sua carriera ha vestito principesse, attrici e tante protagoniste del jet set internazionale. QUI LE FOTO DI UNA VITA STRAORDINARIA Valentino, a Roma i funerali dello stilista – La diretta Inizio diretta: 230126 10:35 Fine diretta: 230126 16:00 10:42 230126 Anne Hathaway arrivata a funerali stilista Anne Hathaway è arrivata con il marito Adam Shulman alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali di Valentino Garavani, morto lunedì all’età di 93 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Valentino, a Roma apre oggi la camera ardente dello stilistaOggi, 21 gennaio, presso PM23 in Piazza Mignanelli 23 a Roma, apre la camera ardente di Valentino Garavani, celebre stilista scomparso lunedì all’età di 93 anni.

È morto lo stilista Valentino: venerdì i funerali a RomaÈ deceduto oggi Valentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, all’età di 93 anni.

Addio a Valentino: la camera ardente - La Volta Buona 21/01/2026

Valentino, oggi i funerali alle 11 a Roma: chi ci sarà. Da Anna Wintour a Anne Hathaway e Tom Ford. In chiesa parlerà Giammetti, compagno di una vitaL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmessaggero.it

Funerali di Valentino oggi a Roma: orari, percorso e deviazioni del trafficoRoma si prepara a dare l’ultimo saluto a Valentino Garavani. I funerali dello stilista si terranno oggi, venerdì 23 gennaio alle 11.00, nella Basilica di ... funweek.it

