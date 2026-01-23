Valentino i funerali dello stilista a Roma – La diretta

Oggi, 23 gennaio, a Roma si tengono i funerali di Valentino, uno degli stilisti più influenti del panorama internazionale. La cerimonia si svolge nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in un momento di commozione e rispetto per la sua lunga carriera e il contributo nel mondo della moda. La diretta offre l’occasione di rendere omaggio a una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel settore.

Si svolgono oggi, 23 gennaio, a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali dello stilista Valentino, morto nei giorni scorsi a 93 anni. Tante le stelle dello spettacolo, ma anche i membri delle istituzioni, attesi in chiesa per l’ultimo saluto a quello che viene unanimemente considerato l’imperatore della moda, e che nel corso della sua carriera ha vestito principesse, attrici e tante protagoniste del jet set internazionale. QUI LE FOTO DI UNA VITA STRAORDINARIA Valentino, a Roma i funerali dello stilista – La diretta Inizio diretta: 230126 10:35 Fine diretta: 230126 16:00 10:52 230126 Anna Wintour arrivata a funerali stilista Anna Wintour è arrivata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali di Valentino Garavani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

