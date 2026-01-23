A Roma si sono riuniti amici e colleghi di Valentino per l’ultimo saluto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Tra le presenze di rilievo, Anne Hathaway, Anna Wintour e Tom Ford hanno partecipato alla cerimonia, testimonianza dell’importanza del couturier nel mondo della moda e dello spettacolo. Anche figure italiane come Simona Ventura hanno condiviso ricordi e affetto per il maestro, sottolineando il ruolo di Valentino come ambasciatore di stile e creatività.

Anne Hathaway, Anna Wintour, Tom Ford. Anche gli amici di oltreoceano, tra il cinema e la moda sono volati a Roma per l’ultimo saluto a Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Le macchine nere arrivano alla spicciolata. I vip presenti Anne Hathaway, grande amica di Garavani con cui ha condiviso il grande schermo con Il Diavolo veste Prada, arriva mano nella mano con il marito Adam Shulman. Vestita di nero e visibilmente commossa abbraccia i collaboratori più stretti di Valentino prima di entrare in chiesa. Poco dopo arriva Anna Wintour, cappotto nero con stola di pelliccia e una pochette Valentino dell’iconico rosso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valentino funerali, Anne Hathaway e Anna Wintour in prima fila. Simona Ventura: «Mi diceva: sei la mia ambasciatrice più tatuata»

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | LiveA Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; L’attrice Anne Hathaway ai funerali di Valentino, le immagini; Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a Roma; Da Gwyneth Paltrow alla Regina d’Olanda, star e l’alta società ai funerali di Valentino.

VIDEO| A Roma i funerali di Valentino. In chiesa anche Anne Hathaway e Anna WintourÈ arrivato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, il feretro di Valentino Garavani ... dire.it

Valentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it

I funerali di Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma facebook

Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA x.com