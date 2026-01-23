A Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Tra i presenti, Donatella Versace, Anne Hathaway e Anna Wintour. L'attrice ed ex modella inglese è stata tra le prime ad arrivare, in un momento di grande commozione e rispetto. La cerimonia si è svolta alle 11, testimoniando l'importanza di questa figura nel panorama della moda internazionale.

Il feretro di Valentino Garavani è arrivato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma per i funerali, accompagnato dai familiari. All'interno della chiesa risuona la «Lacrimosa» di Mozart. «Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l'Isola dei famosi e invece lo ha fatto per tutte le puntate, una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici. Mi diceva non sei diciamo la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì. Era molto divertente, ironico. Giancarlo è stato con me straordinario, due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e ai quali sono eternamente»: parole di Simona Ventura arrivando ai funerali di Valentino a Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio. L’abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilistaIl mondo della moda si prepara a rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso a 93 anni.

Il mondo della moda rende omaggio a #Valentino. Nell'ultimo giorno di camera ardente sono arrivati a dare l'ultimo saluto Donatella #Versace, in rosso, colore simbolo dello stilista, e Matteo #Marzotto.

