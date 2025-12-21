valentina merli da bologna a parigi in odore di oscar

Valentina Merli, nata a Bologna, ha intrapreso un percorso che la porta da una città ricca di storia e tradizione a una capitale europea della cultura come Parigi. Con una visione chiara dei suoi obiettivi, aspirando a un riconoscimento internazionale, si prepara a vivere nuove esperienze nel mondo del cinema. La sua determinazione la spinge a continuare a coltivare i propri sogni, con la possibilità di una tappa a Hollywood.

"Il mio sogno sarebbe dividere la vita a metà, tra Bologna e Parigi". E ora, perché no, si potrebbe aggiungere anche una tappa a Hollywood. La produttrice bolognese Valentina Merli vive da anni in Francia, dove ha fondato insieme a Violeta Kreimer la Misia Films, casa di produzione di ’ Deux personnes échangeant de la Salive ’, uno dei cortometraggi in lizza per le candidature agli Oscar. Sembra esserci stato un vero e proprio ‘effetto-Bologna’ agli Oscar quest’anno. Oltre a Merli, in odore di nomination c’è il bolognese Matteo Burani, ideatore del corto d’animazione Playing God di Studio Croma e Giovanna Ferrari, bolognese da dieci anni in Irlanda, che concorre nella stessa shortlist con Éiru. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

