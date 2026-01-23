Analisi e aggiornamenti su Valencia-Espanyol, match in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:15. Verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa sfida al Mestalla, con un focus sulla possibilità di entrambe le squadre a segno. L’Espanyol, attualmente in una fase di risultati difficili, cerca di risollevarsi dopo un periodo di prestazioni meno positive nelle ultime tre gare.

La grande stagione dell’Espanyol sta vivendo il primo periodo di risultati negativi e prestazioni sfortunate: nelle ultime tre gare, infatti, i catalani hanno ottenuto solo un punto, perdendo in ben due occasioni. In particolare è stata inattesa la sconfitta nel derby col Girona dello scorso turno ma i Pericos non perdono la fiducia e provano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Espanyol (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a Mestalla?

Valencia-Espanyol (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Mestalla?Analisi e aggiornamenti su Valencia-Espanyol, sfida valida per la giornata di sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:15.

Como-Torino (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non segnano entrambeSabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Como-Torino, partita valida per la giornata di campionato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Valencia-Espanyol, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; La programmazione calcio di DAZN: un nuovo turno di Serie A Enilive. Proseguono Serie BKT e LaLiga; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Le partite di oggi: giocano Como e Lazio, in campo tante big europee.

Pronostico Valencia vs Espanyol – LaLiga | 24 Gennaio 2026Pronostico Valencia vs Espanyol in LaLiga con analisi completa, statistiche reali, fattore campo e previsione finale del match. europacalcio.it

Visit València- Spagna. . Vivere una partita del Valencia Basket Club al Roig Arena significa sentire il cuore di València dalle tribune. L'atmosfera, il ritmo del gioco e uno dei palazzetti più moderni d'Europa rendono ogni partita un appuntamento imperdibil - facebook.com facebook