Como-Torino sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Non segnano entrambe

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Como-Torino, partita valida per la giornata di campionato. In questa occasione, saranno disponibili le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati. Entrambe le squadre cercano punti importanti: il Como punta a consolidare la posizione in classifica, mentre il Torino mira a rafforzare la propria prestazione. La sfida si svolge al Sinigaglia, offrendo un’occasione per osservare le strategie dei due tecnici.

Il Como vuole continuare la propria corsa verso un posto nelle coppe europee e il prossimo ostacolo è il Torino, che arriva al Sinigaglia sabato pomeriggio. I lariani sono reduci da una vittoria convincente e anche esaltante per 0-3 all'Olimpico contro la Lazio, con la quale si sono messi alle spalle il ko contro il.

Como-Torino (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Como e Torino, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia, rappresenta un importante appuntamento di metà stagione.

Argomenti discussi: Como-Torino: info e biglietti; Como-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Torino: probabili formazioni e statistiche; Como–Torino, scatta l’ordinanza: stop a superalcolici e vetro attorno allo stadio.

Como-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheIl Como produce e controlla: 61,1% di possesso, 31 gol fatti e appena 16 subiti. Il Torino fatica a incidere davanti (21 gol) e concede di più (34), con possesso al 44,2%. L’indice di precisione al ... sport.virgilio.it

Diretta Como Torino/ Streaming video tv: ecco la prima sfida del sabato! (Serie A, 24 gennaio 2026)Diretta Como Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Sinigaglia per il ventiduesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

