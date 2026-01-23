Valencia-Espanyol sabato 24 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Mestalla?

Analisi e aggiornamenti su Valencia-Espanyol, sfida valida per la giornata di sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:15. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con un focus sulla possibilità che entrambe le squadre segnino a Mestalla. Dopo un avvio positivo, l’Espanyol attraversa un momento difficile, con risultati altalenanti nelle ultime gare. Ecco le principali informazioni per seguire e valutare questa partita.

La grande stagione dell’Espanyol sta vivendo il primo periodo di risultati negativi e prestazioni sfortunate: nelle ultime tre gare, infatti, i catalani hanno ottenuto solo un punto, perdendo in ben due occasioni. In particolare è stata inattesa la sconfitta nel derby col Girona dello scorso turno ma i Pericos non perdono la fiducia e provano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Valencia-Espanyol (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Mestalla? Valencia-Espanyol (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos vogliono frenare la discesaAnalisi di Valencia-Espanyol, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:15. Espanyol-Girona (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Cornellà?L’incontro tra Espanyol e Girona, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:00 al Cornellà, segna l’inizio del girone di ritorno della Liga. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Valencia-Espanyol, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; La programmazione calcio di DAZN: un nuovo turno di Serie A Enilive. Proseguono Serie BKT e LaLiga; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Valencia-Espanyol (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos vogliono fre... Pronostico Valencia vs Espanyol – 24 Gennaio 2026Il pronostico Valencia - Espanyol accende la La Liga nel match delle 16:15 del 24 Gennaio 2026 allo storico Stadio de Mestalla. Una sfida che pesa molto per ... news-sports.it Visit València- Spagna. . Vivere una partita del Valencia Basket Club al Roig Arena significa sentire il cuore di València dalle tribune. L'atmosfera, il ritmo del gioco e uno dei palazzetti più moderni d'Europa rendono ogni partita un appuntamento imperdibil - facebook.com facebook

