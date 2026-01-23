vacherot da meteora a minaccia storia di outsider esploso a 27 anni

Vacherot, originariamente outsider nel mondo del tennis, ha saputo emergere con costanza fino a raggiungere una posizione di rilievo. A 27 anni si prepara alla prossima sfida contro Ben Shelton, testa di serie numero 8 e semifinalista a Melbourne lo scorso anno. La sua storia rappresenta un percorso di crescita e perseveranza, che lo vede ora protagonista di un cammino competitivo in continua evoluzione.

Stai a vedere che non era la favola di una settimana? Valentin Vacherot ormai non vende sogni, ma solide realtà. Dopo l’incredibile vittoria nel 1000 di Shanghai, il 27enne monegasco continua a fare meraviglie in campo e adesso si ritrova al terzo turno degli Australian Open, dopo il successo in 4 set contro l’australiano Hijikata. Ovviamente prima volta per lui così avanti in un major, prima volta per Montecarlo e qualche sassolino dalla scarpa da togliere, per il buon Valentin. “Sono certo che molte persone abbiano pensato che Shanghai fosse solo un caso, solo una settimana fortunata – ha detto in conferenza stampa Vacherot – e anche se ho fatto bene anche dopo a Parigi, probabilmente pensavano che fosse anche questo un caso, magari solo fiducia del momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

