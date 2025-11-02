Napoli ucciso a 18 anni in strada Il colpo esploso da uno scooter a Boscoreale
Napoli, 2 novembre 2025 – Morire a 18 anni per un colpo di pistola. È successo a Boscoreale, periferia di Napoli, dove un ragazzo appena maggiorenne è stato trafitto da un proiettile sparato da uno scooter mentre era con un gruppo di amici. La vittima era incensurata. Secondo una ricostruzione ancora non ufficiale, il giovane, che faceva l’operaio, si trovava in piazza Pace quando, verso le 2.30, sono arrivate due persone in motorino. Hanno esploso un colpo di pistola ad altezza uomo che lo ha colpito all’ascella. Un omicidio mirato. Il 18enne è stato soccorso in fin di vita: è morto appena arrivato all’ospedale di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
