Ursula Andress ha accusato Éric Freymond di aver orchestrato una truffa che ha portato alla scomparsa di 18 milioni di franchi. Il banchiere svizzero di 67 anni, coinvolto nel caso delle azioni Hermès, si è tolto la vita nel luglio 2025, lasciando dietro di sé un mistero ancora irrisolto. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche tra finanza, lusso e frodi di alto livello.

Parigi – Éric Freymond è un nome che vale milioni di euro e di franchi. Il 23 luglio 2025, il banchiere svizzero di 67 anni si era tolto la vita gettandosi sotto un treno, dopo che il suo nome era finito al centro di uno dei casi irrisolti più spettacolari del mondo del lusso e della finanza: la scomparsa di sei milioni di azioni Hermès, per un controvalore attuale di 14,3 miliardi di euro. ANDRESS URSULA GALLARATE(VARESE) AL BAF 2007 NEW PRESS.X LOMBARDIA Negativo n.260690 Reputato un genio della finanza da alcuni e un impostore da altri, Freymond è stato denunciato dall’attrice svizzera 89enne Ursula Andress – la prima di una lunga stirpe di “Bond Girl” – per la sottrazione di 18 milioni di franchi dal suo patrimonio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ursula Andress accusa di truffa Éric Freymond, il banchiere del ‘furto del secolo’: “Spariti 18 milioni di franchi”

