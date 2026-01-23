Durante la sua ricerca sul Fondo del poeta presso l’Archivio Bonsanti di Firenze, Riccardo Sturaro, studente di filologia italiana, ha scoperto un corpus inedito di poesie di Mario Luzi. Il materiale, costituito da quaderni, fogli e componimenti sparsi, offre nuovi spunti sulla produzione poetica del grande autore italiano del Novecento. Questa scoperta arricchisce la conoscenza sulla vita e l’opera di Luzi, contribuendo alla sua più approfondita interpretazione.

Bloc notes, agende, minute, quaderni, fogli sparsi e componimenti costituiscono il corpus inedito di Mario Luzi che Riccardo Sturaro, dottorando in filologia e letteratura italiana all’ Università per Stranieri di Perugia ha rinvenuto nel corso della sua triennale ricerca sul Fondo del poeta nell’ Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze, città natale di colui che è stimato tra più grandi autori italiani del secolo scorso. Il materiale – secondo Sturaro - è databile a partire dagli anni Settanta e fino alla morte del di Luzi, avvenuta nel 2005, e fornisce preziose informazioni sulle modalità compositive di uno dei protagonisti della poetica del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uno studente “scopre” alcune poesie inedite di Mario Luzi

Leggi anche: Omaggio a Mario Luzi ’Pontormo, Felicità Turbata’

Leggi anche: In mostra il ‘bagaglio creativo’ di Mario Luzi tra inediti e taccuini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Uno studente scopre alcune poesie inedite di Mario Luzi; Domani il mondo della scuola scende in piazza; Il Prefetto Zito in visita nei Comuni di Marsciano e Collazzone.

Kagome, una normale studentessa che frequenta la terza media, cade nel pozzo di casa sua e viene riportata indietro di 500 anni, nell'epoca Sengoku. In quest'epoca Kagome scopre di essere la reincarnazione di Kikyo, una sacerdotessa vissuta cinquant'an - facebook.com facebook