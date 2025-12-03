Omaggio a Mario Luzi ’Pontormo Felicità Turbata’

Nell’ambito delle iniziative del cartellone di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura, non poteva mancare una celebrazione per Mario Luzi, figura emblematica della poesia novecentesca e senatore a vita che ha trascorso lunghi periodi della sua vita a Pienza. Su un testo di Mario Luzi viene allestita una pièce teatrale di Sandro Lombardi (otto volte premio Ubu), dal titolo “Felicità turbate”, con sei attori e quartetto d’archi. Lo spettacolo, che andrà in scena giovedì 11 dicembre alle ore 21:15 al teatro Caos di Chianciano Terme, sarà curato da Federico Tiezzi, con personaggi e interpreti: Sabrina Scuccimarra (Memoria), David Riondino Baccio Bandinelli, Massimo Verdastro (Jacopo Nardi), Sandro Lombardi (Pontormo), Massimo Verdastro (Bronzino), Francesca Della Monica (Lavandaia), Valentina Elia (Betta), David Riondino (Vasari). 🔗 Leggi su Lanazione.it

