Unione Consumatori | le città più care del 2025 Arezzo è settima

L’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato la classifica delle città italiane con il maggiore aumento del costo della vita nel 2025, evidenziando Arezzo come settima città più costosa. La rilevazione analizza i cambiamenti dei prezzi e fornisce un quadro aggiornato sulle dinamiche economiche nelle diverse aree del paese. Questi dati sono utili per comprendere le tendenze e le sfide legate al potere d’acquisto dei cittadini.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – L' Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull'inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall'Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2025 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2024. Vince ancora una volta Bolzano dove l'inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d'Italia ex aequo con Rimini, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 730 euro in più rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione Consumatori: le città più care del 2025, Arezzo è settima Leggi anche: La Tari cresce del 6,6%: la città dei Templi tra le più care della Sicilia Leggi anche: Classifica Istat: Parma 47esima tra le città più care d'Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Unione Consumatori: le città più care del 2025, Arezzo è settima - Arezzo, 16 gennaio 2026 – L' Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. lanazione.it

Unione Consumatori Sammarinesi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.