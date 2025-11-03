Pagate di nuovo o perdete tutto l' Unione nazionale consumatori Umbria segnala il caso-palestre all' Antitrust

Perugiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pratica commerciale scorretta ai danni di centinaia di consumatori. Con questa ipotesi l’Unione nazionale consumatori Umbria ha presentato una segnalazione formale all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro le società GimFive e GreenTheory, chiedendo l’apertura di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

