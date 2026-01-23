Un’Adorazione vista dal Bambino | Gasparro vince il Premio Eccellenti Pittori

Gasparro si aggiudica la dodicesima edizione del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale con la sua interpretazione di un’Adorazione vista dal Bambino. L’opera, riconosciuta per la sua sensibilità e finezza, rappresenta un’interpretazione intima e rispettosa di un tema sacro. La vittoria sottolinea l’importanza di un approccio autentico e sobrio nell’arte figurativa, valorizzando il talento e la capacità di comunicare emozioni attraverso la pittura.

Il quadro italiano più bello del 2025 è Quel che vide Nostro Signore al primo sguardo di Giovanni Gasparro. A decretarlo è stata la giuria del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, giunto alla dodicesima edizione, che ogni anno seleziona le opere più rappresentative della pittura italiana contemporanea. L’opera del pittore pugliese, nato a Bari nel 1983, è stata scelta tra i quadri realizzati negli ultimi dodici mesi e pubblicati sul sito Eccellenti Pittori. Si tratta di un’Adorazione vista da una prospettiva inedita: quella del Bambino. Un punto di vista che, secondo il fondatore del premio Camillo Langone, non ha precedenti nella storia dell’arte cristiana. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Un’Adorazione vista dal Bambino: Gasparro vince il Premio Eccellenti Pittori Oggi 6 gennaio, Epifania del Signore: si contempla l’adorazione dei Magi al Bambino GesùOggi, 6 gennaio, si celebra l’Epifania del Signore, momento in cui si ricorda l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù. Leggi anche: Pittori, storici e filosofi affascinati dal tempo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Il quadro più bello del 2025 è di Giovanni Gasparro | Premio Eccellenti Pittori Brazzale; Giovanni Gasparro vince troppo e piace ai committenti di mezzo mondo; Robinio Vaz alla Roma: accordo con il Marsiglia per il giovane attaccante. Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, il quadro più bello del 2025 è Quel che vide Nostro Signore al primo sguardo di Giovanni GasparroQuel che vide Nostro Signore al primo sguardo di Giovanni Gasparro è il quadro più bello del 2025 secondo il Premio Eccellenti Pittori – Brazzale. Un’Adorazione inedita che rinnova l’arte sacra ... famigliacristiana.it “Quel che vide Nostro Signore al primo sguardo” è il quadro più bello del 2025. Si può innovare restando fedeli alla tradizione. Gasparro lo dimostra con un’Adorazione vista dal punto di vista del Bambino. Scopri il quadro e la sua meraviglia: https://sl.famigl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.