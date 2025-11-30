L’arte si è spesso confrontata con la misura del tempo. Così, il primo capolavoro che viene in mente quando si parla dello scandire dei minuti e delle ore, ’La persistenza della memoria’ di Salvador Dalì (nella foto a fianco ’Montre molle au moment de sa première explosion’), con i suoi orologi liquefatti, anche se il fascino degli orologi nella pittura è ben più antico (dalle clessidre che trovano spazio nelle tele del Rinascimento, agli orologi dei campanili delle visioni acquatiche di Canaletto) e prosegue nel Novecento con Giorgio De Chirico e Kandinsky, fino a riversarsi nel secondo millennio con installazioni contemporanee come quella di Stefan Alber. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pittori, storici e filosofi affascinati dal tempo