Oggi 6 gennaio Epifania del Signore | si contempla l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù
Oggi, 6 gennaio, si celebra l’Epifania del Signore, momento in cui si ricorda l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù. Questa solennità rappresenta la manifestazione di Gesù come Figlio di Dio, riconosciuta dai Magi provenienti da lontano. È un’occasione per riflettere sul significato di questa visita e sulla rivelazione divina che essa simboleggia.
Nella solennità dell’Epifania del Signore si contempla la manifestazione di Gesù Figlio di Dio nell’adorazione dei Re Magi che rendono omaggio al Bambino nato a Betlemme. Il 6 gennaio è il giorno della solennità dell’Epifania del Signore. Si fa memoria dell’evento narrato nei Vangeli, in cui dopo la nascita di Gesù i Re Magi giunsero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
