Una nuova sfida per Gaeta | si candida a Capitale italiana del mare 2026
La città di Gaeta lancia ufficialmente la sua candidatura a Capitale italiana del mare 2026. Con l'approvazione di una delibera di giunta e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, l'amministrazione guidata dal sindaco Cristian Leccese lancia la sfida per il titolo e avvia il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Capitale italiana del mare: Gaeta candida il progetto 2026.
