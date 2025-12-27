Una nuova sfida per Gaeta | si candida a Capitale italiana del mare 2026

La città di Gaeta lancia ufficialmente la sua candidatura a Capitale italiana del mare 2026. Con l'approvazione di una delibera di giunta e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, l'amministrazione guidata dal sindaco Cristian Leccese lancia la sfida per il titolo e avvia il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

