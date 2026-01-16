Riccione si candida a Capitale italiana del mare 2026 Chi vince si porta a casa un milione di euro

Riccione si propone come candidata a Capitale italiana del mare 2026, puntando a valorizzare il proprio patrimonio marittimo e turistico. Con il motto “Ric26: un tuffo nel sogno”, la città intende sottolineare l’importanza del mare come elemento di identità e sviluppo. La vittoria porterebbe un premio di un milione di euro, offrendo opportunità di crescita e valorizzazione del territorio.

Riccione guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici più profonde e lancia ufficialmente la sfida per il titolo di Capitale italiana del mare 2026, presentando la propria candidatura con il claim “Ric26: un tuffo nel sogno. Riccione Capitale italiana del mare”. Un titolo che non è solo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026 Leggi anche: Genova si candida a Capitale italiana del mare 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Riccione capitale italiana del bridge per i prossimi quattro anni - Firmato il protocollo con la Figb: dal 2026 al 2029 il Campionato nazionale Over 65 si terrà nella Perla verde ... altarimini.it

CINEMA - Al Cinepalace di Riccione, la regista e l’attrice premiata a Venezia con il Leone Orizzonti incontreranno il pubblico in sala per raccontare “Il rapimento di Arabella”. Il film, girato anche in Romagna, apre la rassegna "Il Cinema d'autore" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.