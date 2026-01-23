una notte di tango per un grande gesto a favore dei bambini

Una notte di tango si terrà questa sera alle 21.30 presso il centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ di Ferrara, viale Savonuzzi, 54. L’evento, organizzato dall’associazione ‘Sogni di Tango’ con il patrocinio del Comune, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di ‘Save The Children’. Un’occasione per condividere la passione per il tango e sostenere una causa importante dedicata ai bambini in difficoltà.

Oggi con inizio alle 21.30, nella bella sala del centro sociale 'Il Quadrifoglio' di Ferrara, viale Savonuzzi, 54, si terrà un evento di beneficienza organizzato dall'associazione ' Sogni di Tango ', patrocinato dal Comune e finalizzato ad una raccolta fondi in favore dell'associazione ' Save The Children '. Sarà una bella serata di milonga, aperta a tutti gli appassionati del tango e a chi vorrà semplicemente passare una serata all'insegna della magica atmosfera del tango argentino, a sostenere 'Save The Children', che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio in Italia e nel mondo per garantire loro un futuro.

Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma: una notte di tango sotto il cielo di NataleDurante il periodo natalizio, Piazza Navona si trasforma in un suggestivo scenario, non solo per i mercatini e la giostra dei cavalli, ma anche per ospitare la più grande milonga di Roma.

Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma: una notte di tango sotto il cielo di NataleDurante il periodo natalizio, Piazza Navona si trasforma in un suggestivo palcoscenico di musica e danza, ospitando la più grande milonga di Roma.

