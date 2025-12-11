Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma | una notte di tango sotto il cielo di Natale
Durante il periodo natalizio, Piazza Navona si trasforma in un suggestivo palcoscenico di musica e danza, ospitando la più grande milonga di Roma. Una notte speciale dedicata al tango, che si svolgerà sotto il cielo di Natale, offrendo un’esperienza unica tra le luci delle festività e l’atmosfera magica della storica piazza.
A Natale, piazza Navona diventa qualcosa di più di un semplice salotto barocco grazie ai suoi tradizionali mercatini e alla giostra dei cavalli ma, quest'anno, si prepara a diventare un'enorme pista da tango, la più grande di Roma. Sembra un sogno, ma non lo è: ci aspetta una milonga sotto il cielo di dicembre, proprio nel cuore del Natale romano. Ma quando potremo assistere (o partecipare) a questo incredibile evento? LEGGI ANCHE: 'White Entropy', Jacopo Di Cera: «L'arte può scuotere più dei numeri» Questo Natale Piazza Navona diventa una pista di tango: la più grande di Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.
