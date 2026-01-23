Una bambina di cinque anni è deceduta questa mattina a Crispiano, Taranto. Da alcuni giorni, aveva lamentato mal di testa, ma le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento. La famiglia è sotto shock e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della perdita.

Una bambina di 5 anni è morta nella mattinata di oggi a Crispiano (Taranto), all’interno dell’abitazione in cui viveva con la famiglia. A quanto si apprende, la piccola da alcuni giorni accusava forti mal di testa e inappetenza che avevano destato preoccupazione nei genitori. Tra le cause del decesso si ipotizzano meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite. Con il peggiorare delle condizioni, i familiari hanno richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno trovato la bambina in arresto cardiaco e tentato le manovre rianimatorie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Una bambina di cinque anni è morta in casa, da giorni aveva mal di testa: la tragedia è avvenuta a Taranto

Crispiano: bambina di cinque anni morta in strada Aveva mal di testa da alcuni giorniA Crispiano, una bambina di cinque anni è deceduta dopo aver accusato mal di testa nei giorni precedenti.

Bambina di 5 anni morta in casa: aveva mal di testa da giorniUna bambina di 5 anni è deceduta questa mattina a Crispiano, in provincia di Taranto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

William et Harry : Derrière la couronne, deux frères en quête d’identité

Argomenti discussi: Usa, nuove retate Ice in Minnesota: fermati anche bimbi 5 e 10 anni; In Minnesota ora l'Ice fa irruzione anche nelle scuole: arrestati insegnanti e quattro bambini, uno ha cinque anni; In Minnesota l'Ice ha arrestato anche bimbi di 5 e 10 anni; Bambina di dieci anni stuprata (e rimasta incinta) nel centro di accoglienza: 29enne condannato a 5 anni.

Taranto, bambina di 5 anni muore per arresto cardiacoTragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta a causa di un arresto cardiaco. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno provato a rianimarla per 55 ... tgcom24.mediaset.it

Bambina di 5 anni morta in casa: aveva mal di testa da giorniTragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di 5 anni è morta nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio. La piccola era all'interno dell'abitazione ... leggo.it

Mettere incinta una bambina di dieci anni, che poi abortisce, vale cinque anni di carcere. È quanto stabilisce il tribunale di Brescia. Non c'è violenza sessuale, per il giudice, che applica la legge in senso stretto, anche contro quanto sostiene la Cassazione. Le - facebook.com facebook

Cinque anni di carcere, solo cinque! A chi ha stuprato una bambina alla quale è stata irrimediabilmente segnata l’infanzia e gravemente minata la serenità. Oltre alla violenza, ha dovuto subire anche le conseguenze più drammatiche di ciò che le è stato impo x.com