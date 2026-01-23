Crispiano | bambina di cinque anni morta in strada Aveva mal di testa da alcuni giorni

A Crispiano, una bambina di cinque anni è deceduta dopo aver accusato mal di testa nei giorni precedenti. La piccola si trovava con la madre in strada quando, improvvisamente, è caduta sull’asfalto a causa di un malore. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si sta attivando per chiarire le cause di quanto accaduto.

Una bimba di cinque anni era con la mamma in strada a Crispiano. È caduta sull'asfalto, stroncata da un malore. Vani i soccorsi da parte degli operatori del 118. Da alcuni giorni la bambina lamentava mal di testa ma non è stato riscontrato nulla di preoccupante. Disposta l'autopsia.

