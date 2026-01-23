Bambina di 5 anni morta in casa | aveva mal di testa da giorni

Una bambina di 5 anni è deceduta questa mattina a Crispiano, in provincia di Taranto. La giovane soffriva da alcuni giorni di mal di testa. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Le autorità stanno collaborando con le forze dell’ordine per accertare le cause del decesso.

Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di 5 anni è morta nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio. La piccola era all'interno dell'abitazione in cui viveva con la famiglia. A quanto si apprende, da alcuni giorni accusava forti mal di testa e inappetenza che avevano destato preoccupazione nei genitori. Cosa è successo Con il peggiorare delle condizioni, i familiari hanno richiesto l'intervento del servizio di emergenza sanitaria. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno trovato la bambina in arresto cardiaco e tentato le manovre rianimatorie. Ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Leggo.it

Va in ospedale con un forte mal di testa: Giulia muore a 19 anni, aveva dolori da giorniGiulia, una ragazza di 19 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un intenso mal di testa da giorni.

Quest'anno, entrambi compiamo sei anni. La mia bambina... chi in qualche modo non è più un bambino... compie 6 anni e io 6 anni in maternità. Sei anni che ci impariamo a vicenda. Sei anni di stretching, barcolli, risate, crescita. Sei anni in cui amo qualcuno - facebook.com facebook

Una bambina di sei anni è stata trovata a vagare in lacrime da sola per le strade di Morristown, nel New Jersey, dopo che il padre è stato arrestato dagli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement. L'uomo, Adonay Mancia Rodríguez, è uscito brevem x.com