L’integrazione tra healthcare e tecnologia sta trasformando il futuro della salute. Ornella Barra sottolinea come questa connessione sia di fondamentale importanza per professionisti e pazienti, contribuendo a migliorare diagnosi, trattamenti e prevenzione. In un contesto in cui i progressi digitali diventano parte integrante del settore sanitario, è essenziale comprendere come questi sviluppi influenzeranno il nostro benessere e la qualità delle cure.

La salute del futur o corre lungo una linea tra due mondi. “L’intersezione tra healthcare e tecnologia è un ambito a cui tutti noi, da chiunque operi nel settore della salute fino al paziente, non possiamo che guardare con estremo interesse”. La nuova era della medicina, in cui l’AI si intreccia con il benessere e la salute, è al centro della riflessione che Ornella Barra, Ceo di The Boots Group e celebre manager del pharma, ha rivolto agli studenti di Spes Academy, scuola di alta formazione. Accesso alle cure e nuove possibilità di salute, il messaggio di Ornella Barra. Ornella Barra nel suo intervento ha ripercorso le tappe fondamentali della sua storia imprenditoriale nel settore sanitario, focalizzandosi sull’impatto delle nuove tecnologie, che stanno riscrivendo i paradigmi della farmaceutica, della diagnostica e degli investimenti sanitari a livello globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Un segno indelebile” sulla salute di domani, Ornella Barra e la tecnologia

Morte di Rocco Commisso, la sindaca Funaro: “Empatia e affetto per Firenze, lascia segno indelebile”La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità.

Leggi anche: La Baronia Belsitana di Montemaggiore ha lasciato un segno indelebile alla 127ª Fiera Cavalli di Verona

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Un segno indelebile sulla salute di domani, Ornella Barra e la tecnologia; Landini, Valeria lascia segno indelebile con suo impegno sindacale e politico; Disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso. Gravina: Ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano; Milano realizza uno dei sogni di Ornella Vanoni.

The Boots Group: Barra, tecnologia lascia segno indelebile per accesso alle cure(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - 'L'intersezione tra healthcare e tecnologia e' un ambito a cui tutti noi dobbiamo guardare con estremo ... ilsole24ore.com

Valeria Fedeli, il ricordo di Landini: lascia un segno indelebile con suo impegno sindacale e politicoHo avuto la fortuna di conoscere, lavorare, discutere e confrontarmi con Valeria, apprezzando la sua tenacia, la sua capacità d'ascolto, ... ildiariodellavoro.it

Alla Fiera del Giocattolo per lasciare il segno indelebile nel mondo del party e palloncini. I prodotti Bigiemme, la distribuzione nel mercato EMEA e UK dei palloncini in lattice Anagram e il sodalizio consolidato con Hoffmaster | Creative Converting: ci trovi all - facebook.com facebook

Conosciuto come The Last Emperor, il celebre stilista lascia un segno indelebile nel mondo della moda internazionale x.com