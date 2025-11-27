La Baronia Belsitana di Montemaggiore ha lasciato un segno indelebile alla 127ª Fiera Cavalli di Verona
La Baronia Belsitana di Montemaggiore Belsito, ha lasciato un segno indelebile alla 127ª Fiera Cavalli di Verona, svoltasi dal 6 al 9 novembre 2025. Questo gruppo di cavalieri e figuranti, ha trasportato il pubblico indietro nel tempo, raccontando la storia del feudo di metà '800, con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Baronia Belsitana di Montemaggiore Belsito, ha lasciato un segno indelebile alla 127ª Fiera Cavalli di Verona, svoltasi dal 6 al 9 novembre 2025. Questo gruppo di cavalieri e figuranti , ha trasportato il pubblico indietro nel tempo, raccontando la storia del f - facebook.com Vai su Facebook