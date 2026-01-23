Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’isola di Linosa si trova ad affrontare ingenti danni. Le strade sono ancora interdette al traffico e numerose barche sono state distrutte dal mare agitato, mettendo a dura prova la vita quotidiana degli abitanti. La comunità si sta organizzando per fronteggiare questa fase di emergenza e ricostruire quanto prima.

Nella remota isola di Linosa le strade sono ancora bloccate e il mare ha distrutto molte barche, importantissime per gli abitanti Negli ultimi giorni il ciclone Harry ha provocato gravi danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, e sono circolate molto le foto e i video impressionanti che mostrano violente mareggiate, strade diventate torrenti di acqua e fango, frane e allagamenti. Si è parlato molto meno invece di un posto remoto e da cui già di norma arrivano pochissime notizie, in cui però il ciclone ha avuto effetti devastanti: la piccola isola di Linosa, a metà strada tra la Sicilia (di cui formalmente fa parte) e la Tunisia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un posto in cui il ciclone Harry ha fatto danni mai visti

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

“Un bollettino di guerra”: inizia la conta dei danni per il ciclone Harry, che ha devastato la Sicilia (e non solo)Il ciclone Harry ha interessato diverse regioni italiane, causando ingenti danni in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il ciclone "Harry" ha solo lambito la costa jonica lucana. Atteso un miglioramento a partire da oggi. Siamo andati sul posto a documentare le conseguenze del maltempo - facebook.com facebook

Non sono “posti”: sono casa, memoria, vita. Vederli feriti dal ciclone Herry fa male come vedere soffrire qualcuno che ami. Grazie a chi aiuta senza bandiere. Che su Sicilia, Calabria e Sardegna non cali il silenzio. #sicilia #cicloneHarry x.com