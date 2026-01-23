Un posto in cui il ciclone Harry ha fatto danni mai visti
Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’isola di Linosa si trova ad affrontare ingenti danni. Le strade sono ancora interdette al traffico e numerose barche sono state distrutte dal mare agitato, mettendo a dura prova la vita quotidiana degli abitanti. La comunità si sta organizzando per fronteggiare questa fase di emergenza e ricostruire quanto prima.
Nella remota isola di Linosa le strade sono ancora bloccate e il mare ha distrutto molte barche, importantissime per gli abitanti Negli ultimi giorni il ciclone Harry ha provocato gravi danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, e sono circolate molto le foto e i video impressionanti che mostrano violente mareggiate, strade diventate torrenti di acqua e fango, frane e allagamenti. Si è parlato molto meno invece di un posto remoto e da cui già di norma arrivano pochissime notizie, in cui però il ciclone ha avuto effetti devastanti: la piccola isola di Linosa, a metà strada tra la Sicilia (di cui formalmente fa parte) e la Tunisia. 🔗 Leggi su Ilpost.it
I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.
“Un bollettino di guerra”: inizia la conta dei danni per il ciclone Harry, che ha devastato la Sicilia (e non solo)Il ciclone Harry ha interessato diverse regioni italiane, causando ingenti danni in Calabria, Sardegna e Sicilia.
#30 VENTO DEVASTANTE COLPISCE LA NOSTRA FATTORIA (raffiche oltre 120 km/h)
Dove si trova il posto in cui sembra andare Undici nel finale di Stranger Things 5Il finale di Stranger Things 5 lascia aperto il destino di Undici. Ma il luogo dell’ultima scena esiste davvero ed è in Islanda, tra cascate e paesaggi remoti. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it
Il ciclone "Harry" ha solo lambito la costa jonica lucana. Atteso un miglioramento a partire da oggi. Siamo andati sul posto a documentare le conseguenze del maltempo - facebook.com facebook
Non sono “posti”: sono casa, memoria, vita. Vederli feriti dal ciclone Herry fa male come vedere soffrire qualcuno che ami. Grazie a chi aiuta senza bandiere. Che su Sicilia, Calabria e Sardegna non cali il silenzio. #sicilia #cicloneHarry x.com
