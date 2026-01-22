Il ciclone Harry ha interessato diverse regioni italiane, causando ingenti danni in Calabria, Sardegna e Sicilia. Per tre giorni, queste aree sono state colpite da condizioni meteorologiche estreme, con conseguenze significative su infrastrutture e territori. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo, mentre si avvia la fase di valutazione dei danni e di intervento per il ripristino.

Calabria, Sardegna e Sicilia sono state flagellate per tre giorni da un fenomeno meteorologico di violenza eccezionale. Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé macerie, acqua e fango, devastando oltre 100 chilometri di costa solo in Sicilia. Onde record di 16 metri, raffiche di vento fortissime e nubifragi hanno colpito con particolare violenza i settori orientali e meridionali dell’isola, trasformando borghi marinari in scenari apocalittici. L’onda massima mai registrata è stata rilevata dall’Ispra al largo tra Portopalo di Capo Passero e l’isola di Malta, raggiungendo l’altezza straordinaria di 16 metri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Un bollettino di guerra”: inizia la conta dei danni per il ciclone Harry, che ha devastato la Sicilia (e non solo)

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

Il ciclone Harry è passato, ora è il momento della conta dei danni: si va verso la richiesta di stato di calamitàDopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la valutazione dei danni subiti.

