Nasce il nuovo studentato a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli | oltre 500 i posti letto
Sarà inaugurato venerdì 28 novembre a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples Centrale. Un progetto di rigenerazione urbana che ha trasformato l’ex sede Inps in via Galileo Ferraris, a pochi passi dalla Stazione Centrale, in una moderna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Da un punto nasce un mondo” Il nuovo laboratorio artistico che invita grandi e piccoli a riscoprire la creatività come atto di comunità. Un semplice punto — una matita, un colore — può essere l’inizio di un universo intero. ? Un’opportunità per: - Esplo - facebook.com Vai su Facebook
A Torino nasce il mAFF – mater Audiovisual Film Festival, nuovo spazio dedicato al cinema d’autore e alle arti audiovisive. 21–23 novembre 2025 La prima edizione è dedicata al tema della madre, raccontata attraverso cortometraggi 2020–2025. eventi.c Vai su X