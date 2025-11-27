Nasce il nuovo studentato a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli | oltre 500 i posti letto

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurato venerdì 28 novembre a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples Centrale. Un progetto di rigenerazione urbana che ha trasformato l’ex sede Inps in via Galileo Ferraris, a pochi passi dalla Stazione Centrale, in una moderna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

