Molière secondo Ficarra | Il malato immaginario inaugura la stagione al Palacongressi

Sarà “Il malato immaginario” di Molière ad aprire la nuova stagione teatrale al Palacongressi di Agrigento, diretta da Gaetano Aronica e promossa dal Parco della Valle dei Templi. L’appuntamento è martedì 11 novembre alle 20.30.L’opera, tra i capolavori assoluti della commedia, verrà proposta in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it