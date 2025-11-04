Molière secondo Ficarra | Il malato immaginario inaugura la stagione al Palacongressi
Sarà “Il malato immaginario” di Molière ad aprire la nuova stagione teatrale al Palacongressi di Agrigento, diretta da Gaetano Aronica e promossa dal Parco della Valle dei Templi. L’appuntamento è martedì 11 novembre alle 20.30.L’opera, tra i capolavori assoluti della commedia, verrà proposta in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una delle soluzioni fu quella di costruire moli sempre più lunghi, in questo caso vediamo il cosiddetto Ponte Vecchio e, sullo sfondo, il Ponte Nuovo della Società Altiforni. La differenza è notevole ma tra la costruzione del primo (1897) e il secondo (1905) ci so - facebook.com Vai su Facebook