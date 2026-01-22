Il 22 gennaio alle 18, si svolge la terza lezione gratuita della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano, intitolata

Giovedì 22 gennaio alle 18 arriva la terza lezione gratuita della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano. Sarà Alessandro Aresu a tenere la lezione dal titolo “La grandezza composta: il modello cinese” La Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano ha tra i suoi fondatori una mente d’eccezione, il sociologo Domenico De Masi, che ha contribuito a idearla e l’ha costruita con profondità e originalità per trasformare la “solitudine intellettuale del cittadino” di fronte alle difficoltà crescenti di una realtà contemporanea sempre più complessa, in coscienza civica e cittadinanza attiva. Per approfondire la conoscenza e il pensiero di questo straordinario sociologo, sempre attento a recepire e comprendere i fenomeni più vitali della società, ecco una serie di 10 corsi (5 lezioni da 2 ore) dedicati singolarmente ad alcuni dei suoi libri pubblicati nell’arco di una lunga carriera di professore, studioso e intellettuale militante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un libro, un corso: Mappa Mundi. La lezione di Alessandro Aresu: “La grandezza composta. il modello cinese”

Un libro, un corso: Mappa Mundi. La lezione di Marco D'Eramo: "Mano invisibile e spregiudicata. Il modello americano"

Un libro, un corso: Mappa Mundi. La lezione di Moni Ovadia: "Il popolo di Dio. Il modello ebraico"

