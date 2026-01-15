Il ciclo di lezioni gratuite della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano presenta

Giovedì 15 gennaio alle 18 inizia il ciclo di 5 lezioni gratuite della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano. Toccherà al professor Marco D’Eramo aprire le danze con la lezione intitolata “Mano invisibile e spregiudicata. Il modello americano”. La Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano ha tra i suoi fondatori una mente d’eccezione, il sociologo Domenico De Masi, che ha contribuito a idearla e l’ha costruita con profondità e originalità per trasformare la “solitudine intellettuale del cittadino” di fronte alle difficoltà crescenti di una realtà contemporanea sempre più complessa, in coscienza civica e cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un libro, un corso: Mappa Mundi. La lezione di Marco D’Eramo: “Mano invisibile e spregiudicata. Il modello americano”

