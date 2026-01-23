Un farmaco già noto una scoperta enorme | così un antistaminico accende la speranza contro la Sclerosi Multipla
Un farmaco già noto per il trattamento dei disturbi del sonno mostra potenzialità nel contrastare la sclerosi multipla. Questa scoperta apre nuove prospettive nella ricerca di terapie efficaci per questa malattia, offrendo speranza a pazienti e medici. Studi recenti suggeriscono che un antistaminico potrebbe rappresentare un passo avanti importante nella gestione della sclerosi multipla.
Un medicinale comunemente usato contro i disturbi del sonno potrebbe cambiare il futuro delle persone con sclerosi multipla. Si chiama bavisant ed è un antistaminico che, secondo una ricerca guidata dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, possiede una capacità unica: non solo protegge i neuroni dalla degenerazione, ma stimola anche la riparazione della mielina, quella sorta di rivestimento isolante che protegge le fibre nervose e che la malattia danneggia progressivamente. Lo studio, pubblicato su Science Translational Medicine, nasce da un progetto chiamato BRAVEinMS, avviato nel 2017 con il sostegno della International Progressive MS Alliance. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Un farmaco per l'insonnia potrebbe curare la sclerosi multipla: la scoperta del San RaffaeleUna recente scoperta dell'ospedale San Raffaele ha individuato una molecola, originariamente studiata per l'insonnia, che potrebbe contribuire alla riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla.
Come un test in una galleria del vento, così è stato scovato un farmaco per il trattamento della sclerosi multipla progressivaLa scoperta di un nuovo farmaco per la sclerosi multipla progressiva rappresenta un passo importante, paragonabile a un test in una galleria del vento.
