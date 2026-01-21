La scoperta di un nuovo farmaco per la sclerosi multipla progressiva rappresenta un passo importante, paragonabile a un test in una galleria del vento. Questa innovazione si basa su avanzamenti nella ricerca medica e potrebbe offrire nuove speranze a chi affronta questa condizione. Comprendere i progressi scientifici è fondamentale per apprezzare le potenzialità di terapie più efficaci e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Immaginare la scoperta di un farmaco come un test in una galleria del vento aiuta a capire la portata dell’innovazione che arriva dalla ricerca sulla sclerosi multipla progressiva. In questo caso, al posto di ali e fusoliere, scorrono molecole; al posto dell’aria, flussi di dati, modelli biologici e algoritmi di intelligenza artificiale. Solo quelle che resistono alle sollecitazioni più complesse arrivano fino al traguardo. È esattamente ciò che ha fatto il network internazionale di scienziati coordinato dall’ Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ha individuato bavisant – un farmaco già studiato in passato per disturbi del sonno e della veglia – come nuovo potenziale candidato terapeutico per la sclerosi multipla progressiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come un test in una galleria del vento, così è stato scovato un farmaco per il trattamento della sclerosi multipla progressiva

Leggi anche: “Il neurologo, dopo la diagnosi della sclerosi multipla, mi ha detto ‘ma lei dove vuole andare in quello stato?’. La mia malattia e la guerra sono simili”: così Francesca Mannocchi

Sclerosi multipla, scoperto il meccanismo che collega un'infezione virale molto diffusa e una predisposizione genetica specifica all'origine della malattiaUna recente ricerca pubblicata su Cell ha identificato il meccanismo molecolare che collega l’infezione da virus di Epstein-Barr e una predisposizione genetica alla sclerosi multipla.

