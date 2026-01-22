Un farmaco per l' insonnia potrebbe curare la sclerosi multipla | la scoperta del San Raffaele

Una recente scoperta dell'ospedale San Raffaele ha individuato una molecola, originariamente studiata per l'insonnia, che potrebbe contribuire alla riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla. Questa innovazione apre nuove prospettive per il trattamento della malattia, offrendo potenzialmente un approccio terapeutico più efficace e mirato. La ricerca continua per verificare i benefici e le applicazioni cliniche di questa scoperta.

