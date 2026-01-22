Un farmaco per l' insonnia potrebbe curare la sclerosi multipla | la scoperta del San Raffaele
Una recente scoperta dell'ospedale San Raffaele ha individuato una molecola, originariamente studiata per l'insonnia, che potrebbe contribuire alla riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla. Questa innovazione apre nuove prospettive per il trattamento della malattia, offrendo potenzialmente un approccio terapeutico più efficace e mirato. La ricerca continua per verificare i benefici e le applicazioni cliniche di questa scoperta.
Una molecola già studiata per il trattamento dei disturbi del sonno, ora rivelatasi utile nella riparazione del sistema nervoso nei malati di sclerosi multipla. Si tratta dello studio dell'Universita Vita-Salute e dell'ospedale San Raffaele di Milano, pubblicato sulla rivista Science.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Come un test in una galleria del vento, così è stato scovato un farmaco per il trattamento della sclerosi multipla progressivaLa scoperta di un nuovo farmaco per la sclerosi multipla progressiva rappresenta un passo importante, paragonabile a un test in una galleria del vento.
La scoperta: un farmaco contro l'insonnia curerà la sclerosi multiplaIl medicinale, individuato tra 1.500 molecole, «protegge i neuroni e ripara la mielina». Lo studio è di un team internazionale, guidato dal San Raffaele ... avvenire.it
Sclerosi multipla, un «vecchio» farmaco può proteggere e riparare il tessuto nervosoGrazie a una piattaforma innovativa per lo screening di farmaci già approvati, scoperto il doppio effetto positivo di un antistaminico. Il «riposizionamento» dei farmaci può dimezzare i tempi per l’ar ... msn.com
