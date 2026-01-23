Un gruppo di ricercatori canadesi ha scoperto che alcune cellule del cervello, precedentemente ritenute di supporto, contribuiscono alla crescita del glioblastoma. Questa scoperta apre nuove possibilità di trattamento, incluso l’uso di farmaci anti-HIV, per rallentare lo sviluppo di questo tumore cerebrale aggressivo. La ricerca evidenzia l’importanza di approfondire le interazioni cellulari nel microambiente tumorale per migliorare le strategie terapeutiche.

AGI - Un team di scienziati canadesi ha scoperto che alcune cellule del cervello, considerate finora semplici elementi di supporto, svolgono in realtà un ruolo chiave nel favorire la crescita e la diffusione del glioblastoma, il tumore cerebrale più aggressivo e con prognosi ancora molto sfavorevole. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuron e guidato da ricercatori della McMaster University e del SickKids di Toronto, mostra che queste cellule inviano segnali che rafforzano il tumore, creando un vero e proprio "ecosistema" che ne sostiene la sopravvivenza. Oligodendrociti e supporto tumorale. I ricercatori hanno identificato negli oligodendrociti, cellule normalmente deputate alla protezione delle fibre nervose, un inatteso alleato del cancro: in determinate condizioni queste cellule cambiano funzione e supportano attivamente la crescita tumorale attraverso uno specifico sistema di comunicazione molecolare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un farmaco anti-HIV potrebbe rallentare il glioblastoma

Nuovo farmaco anti-ictus in sala operatoriaRecentemente, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno, è stato effettuato un intervento innovativo per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, utilizzando per la prima volta un nuovo farmaco trombolitico di ultima generazione.

Farmaco anti-obesità, è boom. «Ma occhio all’uso improprio»Negli ultimi mesi si osserva un significativo aumento nell’uso di farmaci anti-obesità come la semaglutide, con una crescita della spesa farmaceutica del 79,74% nel 2024 in Bergamasca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: HIV, epatologia e oncologia trainano la pipeline più robusta nella storia di Gilead #JPM26; La battaglia globale al fentanyl; Europa: l’Ema approva 104 nuovi medicinali in 12 mesi. Riscopriamo l’anno record della farmaceutica; Tumore del pancreas, colesterolo, epatite B, Hiv: le nuove cure nel 2026 (grazie anche all'IA).

Farmaci. Science incorona l’anti-Hiv preventivo lenacapavir Breakthrough of The YearPubblicati di recente sul New England Journal of Medicine, i dettagli sull’efficacia di questo farmaco nella profilassi preventiva sono stati oggetto di un trial clinico di fase III, finanziato da ... quotidianosanita.it

Terapie anti-HIV/AIDS. Gli esperti: scarsa considerazione per l’innovazione in questo campoIn un recente convegno tenutosi a Milano i maggiori esperti italiani sull’argomento si sono confrontati sullo stato dell’arte dell’infezione da HIV/AIDS in Italia e sugli ostacoli all’innovazione in ... quotidianosanita.it

Come funziona il farmaco anti obesità Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista Alice Del Vecchio, che ci ha spiegato le sue caratteristiche a Zapping #ciociariaoggi #obesità - facebook.com facebook