Farmaco anti-obesità è boom Ma occhio all’uso improprio

Da ecodibergamo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si osserva un significativo aumento nell’uso di farmaci anti-obesità come la semaglutide, con una crescita della spesa farmaceutica del 79,74% nel 2024 in Bergamasca. Questo trend evidenzia un crescente interesse, ma rende anche importante prestare attenzione all’uso corretto e responsabile di questi medicinali, evitando impieghi impropri che potrebbero compromettere la salute.

IL CASO. Il più venduto Il boom è impresso nei numeri. Nel 2024 in Bergamasca la spesa farmaceutica convenzionata – cioè i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale erogati tramite le farmacie – per la semaglutide è cresciuta del 79,74%, sfiorando i 6,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

farmaco anti obesit224 232 boom ma occhio all8217uso improprio

© Ecodibergamo.it - Farmaco anti-obesità, è boom. «Ma occhio all’uso improprio»

Leggi anche: L’Italia dei farmaci: boom di psicofarmaci e anti-obesità, allarme antibiotici al Sud

Leggi anche: Insegnante compra smart tv con la carta docente 500 euro, viene sospeso per 4 giorni. Fa ricorso in tribunale, ma lo perde. I giudici: “Uso improprio è grave”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Farmaci anti-obesità e rischio cecità: secondo gli esperti non c'&#232; un legame - 1, da semaglutide alla tirzepatide, sono diventati protagonisti non solo per la loro efficacia nel favorire una notevole perdita di ... gazzetta.it

La cinese Ascletis entra nella corsa per il farmaco anti-obesità - Il comparto potrebbe valere circa 150 miliardi di dollari di vendite annuali entro la fine del decennio e ... ilsole24ore.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.