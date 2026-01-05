Farmaco anti-obesità è boom Ma occhio all’uso improprio
Negli ultimi mesi si osserva un significativo aumento nell’uso di farmaci anti-obesità come la semaglutide, con una crescita della spesa farmaceutica del 79,74% nel 2024 in Bergamasca. Questo trend evidenzia un crescente interesse, ma rende anche importante prestare attenzione all’uso corretto e responsabile di questi medicinali, evitando impieghi impropri che potrebbero compromettere la salute.
IL CASO. Il più venduto Il boom è impresso nei numeri. Nel 2024 in Bergamasca la spesa farmaceutica convenzionata – cioè i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale erogati tramite le farmacie – per la semaglutide è cresciuta del 79,74%, sfiorando i 6,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
