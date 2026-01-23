Un corridoio nella città che cambia | ecco Passaggio d’Accursio

Nel centro di Bologna, è stato inaugurato “Passaggio d’Accursio”, un nuovo spazio civico che collega in modo diretto e funzionale Palazzo d’Accursio alla Biblioteca Salaborsa. Questo corridoio pedonale intende migliorare la fruizione degli spazi pubblici e favorire l’accesso ai servizi cittadini, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del tessuto storico e culturale della città.

È stato inaugurato “Passaggio d’Accursio”, lo spazio civico permanente nel cuore di Bologna, ovvero il corridoio pedonale che mette in comunicazione Palazzo d’Accursio e la Biblioteca Salaborsa.Promosso dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi in sinergia con il Comune di Bologna, lo spazio nasce per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it La città si prepara al passaggio della fiamma olimpica: ecco come cambia il trafficoIn vista del passaggio della fiamma olimpica e paralimpica Milano Cortina 2026 ad Agrigento il 16 dicembre, il Comune ha adottato un'ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nelle zone coinvolte, garantendo la sicurezza e il rispetto delle attività durante l'evento. Ecco la fiamma olimpica. Domani il passaggio in città dei tedofori di Milano-CortinaDomani Arezzo sarà teatro del passaggio della fiamma olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo, nel percorso verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ughi e Nunziante e BLF nell’acquisizione di DEA S.r.l. da parte del gruppo Kiloutou; Pompei, affiorano nuove iscrizioni grazie alla tecnologia; Il Somaliland entra nella geopolitica delle potenze regionali; Pompei, le voci riemergono dai muri: quasi 300 graffiti riscritti grazie alla tecnologia. Le ruspe di Modi nella città sacra di VaranasiNel Manikarnika Ghat, importante luogo di cremazione della città sacra, è stato demolito un sito legato alla regina indù Ahilyabai Holkar. Si tratta di un'azione che rien ... asianews.it Firenze, 1955: una cartolina “viaggiata” che profuma di carta e di tempo. Il Ponte Vecchio non è solo un passaggio sul fiume: qui la città sembra stringersi, come in un corridoio di botteghe e ombre, con la cupola del Duomo che fa capolino in fondo alla prospet - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.