Ecco la fiamma olimpica Domani il passaggio in città dei tedofori di Milano-Cortina

Passa da Arezzo l’emozione delle Olimpiadi. Domani la fiamma farà tappa in città nel suo viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, riportando Arezzo al centro della scena quasi vent’anni dopo il memorabile passaggio della torcia diretta ai Giochi di Torino 2006. Un ritorno molto atteso, che mobilita istituzioni, scuole, associazioni sportive e semplici cittadini, chiamati ad accompagnare un simbolo universale di pace e fratellanza. L’ingresso della fiamma è previsto da via Simone Martini, con arrivo alle 12 nell’area parcheggio di via Divisione Garibaldi, dove l’Arezzo Sport College allestirà un punto di accoglienza aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it