La città si prepara al passaggio della fiamma olimpica | ecco come cambia il traffico

In vista del passaggio della fiamma olimpica e paralimpica Milano Cortina 2026 ad Agrigento il 16 dicembre, il Comune ha adottato un'ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nelle zone coinvolte, garantendo la sicurezza e il rispetto delle attività durante l'evento.

In vista del viaggio della fiamma olimpica e paralimpica Milano Cortina 2026, che farà tappa ad Agrigento il 16 dicembre, il Comune ha emanato un'ordinanza che regola in modo dettagliato la circolazione e la sosta nelle principali vie cittadine. Le misure, necessarie per garantire la sicurezza di.