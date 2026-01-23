Un coltello per uccidere mia moglie Milo Infante scioccato a Ore 14 Il gelo in studio

Durante la puntata di Ore 14 del 23 gennaio, lo studio di Rai2 ha ospitato un momento di grande tensione, con un intervento che ha suscitato sconcerto tra i presenti. Milo Infante e il pubblico hanno assistito a un confronto acceso, che ha evidenziato la gravità delle parole pronunciate. Un episodio che ha lasciato un’impressione duratura, sottolineando l’importanza di affrontare con serietà temi delicati e complessi.

Lo studio di Ore 14, il contenitore pomeridiano di Rai2, si è trasformato venerdì 23 gennaio in un teatro di gelo e scontro verbale. Al centro della bufera un botta e risposta fulmineo quanto amaro tra il conduttore Milo Infante e Antonio Tanga, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano. Quella che doveva essere una cronaca giudiziaria sul tragico femminicidio di Federica Torzullo è scivolata in un momento di altissima tensione quando il magistrato, ospite della puntata, si è lasciato andare a una frase che ha immediatamente innescato l'indignazione del padrone di casa.

