Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14 battuta choc sul coltello in cucina per uccidere mia moglie

Durante la trasmissione delle 14, Antonio Tanga ha fatto una battuta discutibile sul coltello, citando un gesto estremo in relazione al femminicidio di Federica Torzullo. Milo Infante si è mostrato visibilmente infastidito, sottolineando la delicatezza dell’argomento e la necessità di rispetto e sensibilità nel trattarlo. La discussione ha acceso un acceso confronto tra i presenti, evidenziando l’importanza di un'informazione responsabile.

Tensione negli studi di Ore 14 durante la puntata di venerdì 23 gennaio. Il conduttore della trasmissione di Rai 2, Milo Infante, ha rimproverato uno degli ospiti, il sostituto procuratore Antonio Tanga, per una battuta infelice. Battuta arrivata mentre in studio si parlava del femminicidio di Federica Torzullo. Discutendo dell'arma del delitto, non ancora trovata dagli inquirenti, Infante si è chiesto chi abbia un "coltello bilama" in cucina. Tanga ha risposto di averne uno "per uccidere mia moglie", scatenando la reazione di Infante. Tanga ha replicato rivendicando la possibilità di dare spazio a "un piccolo accenno di goliardia nera".

