Colpito da un ramo mentre potava le piante | morto sul lavoro un 39enne nel Torinese

Un uomo di 39 anni ha perso la vita nel Torinese dopo essere stato colpito da un ramo durante le operazioni di potatura su un terreno privato. L’incidente si è verificato in un'area privata, causando la morte dell’operatore. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo mentre potava le piante di un terreno privato. L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 15 gennaio a San Francesco al Campo, nel Torinese. L'uomo era dipendente di una ditta di Barbania, un comune della zona. Secondo le ricostruzioni della polizia locale e del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl locale, l'incidente è stato provocato dalla caduta di un albero. Insieme alla vittima c'era il collega che ha dato l'allarme. Soccorso dall'equipe sanitaria del Servizio regionale di elisoccorso e trasportato in codice rosso al Centro traumatologico di Torino, il lavoratore è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale: era in arresto cardiaco.

