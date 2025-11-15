Aperture straordinarie all’ufficio immigrazione della questura | accolti 560 utenti

Veronasera.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana intensa per l’ufficio immigrazione della questura di Verona, che ha organizzato due aperture straordinarie per rispondere alla crescente domanda di servizi da parte dei cittadini stranieri. L’iniziativa ha permesso di gestire un numero significativo di pratiche senza creare disagi né. 🔗 Leggi su Veronasera.it

