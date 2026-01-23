L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver avuto diversi incontri positivi con il presidente ucraino Zelensky. Nel corso di un suo intervento, Trump ha condiviso esperienze relative a vari incontri e alle sfide geopolitiche, tra cui riferimenti alle sue esperienze passate in conflitti di lunga durata. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle complesse dinamiche internazionali che coinvolgono Ucraina e Stati Uniti.

“Ho avuto un buon incontro, ma ho avuto numerosi buoni incontri con il presidente Zelensky. Sapete, è divertente, ho fatto una guerra di 35 anni in un giorno, una guerra di 32 anni in due giorni, e altre guerre, le peggiori come quattro giorni. E questa va avanti all’infinito e in realtà potrebbero essere state più complesse”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell’Airforce One, rientrando dal vertice di Davos dove tra le altre cose ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Con Zelensky ho avuto numerosi buoni incontri"

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, percorso accidentato”. Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli inviati Usa

Ucraina, Trump: "Ho parlato con Putin, e gli ho detto che non può farlo"L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin riguardo alla situazione in Ucraina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ucraina, ZELENSKY: Ho detto a TRUMP che PUTIN sta bluffando

Argomenti discussi: Zelensky: C’è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa; Zelensky: 'Accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza'. Domani trilaterale con Russia-Usa; Zelensky, l’Europa sembra divisa e persa di fronte a Trump; Incontro Trump-Zelensky: Ottimo meeting, domani parleremo con Putin per far finire la guerra.

Ucraina-Russia-Usa: si tenta il gioco a tre. Zelensky vede Trump e se la prende con l'Europa divisa e persaCi saranno colloqui tecnici trilaterali negli Emirati. Giro di incontri - Zelensky con Trump a Davos, Witkoff e Kushner da Putin a Mosca - ma sui territori ... huffingtonpost.it

A Davos incontro Trump-Zelensky, il leader ucraino: Accordo sulle garanzie di sicurezza | Trilaterale Usa-Kiev-Russia negli EmiratiIncontro tra Trump e Zelensky a Davos: Accordo sulle garanzie di sicurezza, non sui territori. Trilaterale Usa-Ucraina-Mosca negli Emirati. tgcom24.mediaset.it

UCRAINA I "Penso che sia Putin che Zelensky vogliano fare un accordo. Volodymyr mi ha detto oggi che gli piacerebbe raggiungere un'intesa". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, a bordo dell'Air Force One rientrando da Davos #ANSA - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #22gennaio #Davos #Trump #Zelensky #Ucraina #Russia #Kiev #Meloni #Danimarca #Groenlandia #Maltempo #Ciclone #Sud #Sicilia #AbaYoussef #Carlomagno #FedericaTorzullo #Oscars2026 x.com