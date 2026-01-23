Ucraina Trump | Con Zelensky ho avuto numerosi buoni incontri
L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver avuto diversi incontri positivi con il presidente ucraino Zelensky. Nel corso di un suo intervento, Trump ha condiviso esperienze relative a vari incontri e alle sfide geopolitiche, tra cui riferimenti alle sue esperienze passate in conflitti di lunga durata. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle complesse dinamiche internazionali che coinvolgono Ucraina e Stati Uniti.
“Ho avuto un buon incontro, ma ho avuto numerosi buoni incontri con il presidente Zelensky. Sapete, è divertente, ho fatto una guerra di 35 anni in un giorno, una guerra di 32 anni in due giorni, e altre guerre, le peggiori come quattro giorni. E questa va avanti all’infinito e in realtà potrebbero essere state più complesse”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell’Airforce One, rientrando dal vertice di Davos dove tra le altre cose ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
