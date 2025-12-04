Ucraina Putin | Kiev via dal Donbass o lo prenderemo con la forza Trump | Colloqui buoni percorso accidentato Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli inviati Usa

Un giornalista ucraina avvicina #LuizaRozova, la presunta figlia segreta di #Putin a #Parigi: "Perché vivi nella maledetta e odiosa Europa?". Blitz clamoroso: il video

UCRAINA | La tattica di Putin: negoziare senza passi indietro. Per Mosca la neutralità di Kiev è importante quanto i territori

Ucraina, Putin: "Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza". Trump: "Colloqui buoni, percorso accidentato". Incontro a Miami tra l'uomo di Zelensky e gli ... - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi.

Ucraina, Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza" – La diretta - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi.

Ucraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. L'incontro con Witkoff? Molto utile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono».

Ucraina, via al summit Usa-Kiev. Rubio: "Ci aspettiamo progressi". Putin vedrà Witkoff entro il 4 dicembre - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff entro il 4 dicembre, ovvero prima dell'inizio della sua visita di Stato in India.

Trump: "Putin vuole chiudere la guerra" - Donald Trump sostiene che Vladimir Putin abbia espresso la volontà di "finire la guerra" in Ucraina, giudicando "molto positivo" il recente incontro tra gli inviati americani e il leader russo.

La nuova strategia dell'Ucraina contro Mosca: «Colpire duro l'energia russa». Ma Kiev è in difficoltà a Pokrovsk (e sugli altri fronti) - I bersagli degli attacchi di Kiev, dagli oleodotti alle navi della flotta ombra moscovita.