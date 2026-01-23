Ucraina c’è l’ok di Putin | al via i primi colloqui trilaterali ad Abu Dhabi

Sono iniziati ad Abu Dhabi i primi colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’autorizzazione di Mosca. L’obiettivo è affrontare questioni di sicurezza e aspetti economici, nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi in Ucraina. Questi incontri rappresentano un passo importante nel percorso verso la stabilità nella regione e il dialogo tra le parti coinvolte.

Con il nulla osta della Russia, prende ufficialmente il via il primo incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia per discutere garanzie di sicurezza e aspetti economici legati al tentativo di arrivare alla fine della guerra in Ucraina. Il vertice si tiene ad Abu Dhabi e rappresenta un passaggio inedito dopo anni di ostilità e contatti indiretti. L’intesa sul formato della riunione è stata raggiunta nel corso dei colloqui avvenuti al Cremlino nella notte di giovedì 22 gennaio. A confermarlo ufficialmente è stato il consigliere presidenziale russo Jurij Ushakov, al termine di un incontro durato tre ore e mezza tra il presidente Vladimir Putin e una delegazione statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

