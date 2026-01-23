ucraina russia e stati uniti si incontreranno per i primi colloqui trilaterali per porre fine alla guerra

Ucraina, Russia e Stati Uniti si preparano a tenere i primi colloqui trilaterali, previsti per venerdì e sabato. L’obiettivo è discutere possibili soluzioni per una risoluzione pacifica del conflitto in corso, con un’attenzione particolare agli sforzi diplomatici internazionali. Il presidente Zelenskyy ha confermato l’iniziativa, che rappresenta un passo importante nella ricerca di una stabilizzazione della regione e nella definizione di un percorso verso la pace.

Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che venerdì e sabato i funzionari di Ucraina, Russia e Stati Uniti terranno per la prima volta degli incontri trilaterali, mentre gli Stati Uniti continuano a premere per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Dopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos giovedì, Zelensky ha affermato che i termini delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono stati definiti e che è quasi pronto un accordo sulla ripresa economica dopo la guerra, un elemento chiave delle proposte sostenute da Kiev per respingere un precedente piano degli Stati Uniti, ritenuto fortemente favorevole a Mosca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Zelenskyj evoca delle discussioni trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati UnitiIl 22 gennaio, al termine di un incontro con Donald Trump a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato l’avvio di discussioni trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, previste questa settimana negli Emirati Arabi Uniti.

