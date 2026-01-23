A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, si è verificata una tragica scena: una donna di 55 anni, Assunta Currà, è stata uccisa dal marito durante un tentativo di recuperare le sue proprietà in vista della separazione. Dopo il fatto, l’uomo si è tolto la vita. La vicenda sottolinea le conseguenze di conflitti familiari e il dolore che ne deriva.

Un ritorno a casa per prendere le ultime cose si è trasformato in una tragedia. A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, una donna di 55 anni è stata uccisa dal marito con alcuni colpi di pistola. Subito dopo, l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma. Le vittime sono Pasquale Calzone, commercialista di 63 anni, e la moglie Assunta (Maria Assunta) Currà, con cui era in fase di separazione da circa un anno. L’omicidio-suicidio è avvenuto nell’abitazione dell’uomo, in via Giuseppe Di Vittorio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, l’uomo avrebbe sparato alla moglie al termine di una lite legata alla separazione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Uccide la moglie e poi si suicida: Assunta Currà aveva 55 anni. I due si stavano separando, la donna era tornata per riprendere le sue cose

